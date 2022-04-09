Москвичей предупредили о заморозках в апреле и мае

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Жителям Москвы не стоит надеяться на отсутствие заморозков в конце апреля и начале мая. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— У меня часто спрашивают: «Ну все, пришла весна, значит, заморозков больше не будет?». Это ошибка. Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая. Нужно готовиться, — пояснил он.

Вильфанд добавил, что тенденция на потепление в столице четко прослеживается, однако весенние заморозки — характерное для Москвы явление. Более того, резкое похолодание в городе фиксировалось даже в июне, пишет ТАСС.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что к концу недели в Центральной России воздух прогреется до 16 градусов. По словам эксперта, в юго-западные районы европейской территории — Смоленскую, Брянскую, Калужскую, Курскую области — уже пришло тепло. В настоящее время температура днем там составляет 10–15 градусов.

До этого метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что апрель будет достаточно неустойчивым и богатым на осадки, число которых превысит месячную норму.