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Процедуру включения продуктов в реестр российского ПО могут упростить

Георгий Соланович

Общество
Процедуру включения продуктов в реестр российского ПО могут упростить
Фото: Пресс-служба Госдумы

Процедура включения российских продуктов в реестр отечественного ПО может быть упрощена. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в Минцифры РФ.

— Сроки регистрации за последние два года существенно сокращены и составляют сейчас не более 30 дней. Но, чтобы ИТ-компании смогли воспользоваться льготами намного раньше, на заседании было предложено регистрировать продукты в реестре в заявительном порядке с последующей проверкой, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале министерства также уточнили, что продукт может быть исключен из реестра, если экспертиза признает необоснованность его включения.

До этого сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостанавливает проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. В ФНС пояснили, что если налоговые органы начали проверку в IT-компании до публикации письма с разъяснением, то специалисты вправе довести ее до конца.

Также в случае если региональное управление ФНС захочет проверить компанию, то управлению необходимо направить запрос в межрегиональную ФНС, где изучат обоснованность принятого решения о проверке.

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