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Украинские националисты стреляют по мирному населению в Харькове

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские националисты стреляют по мирному населению в Харькове
20 февраля 2014. Боевик, раздобывший где-то армейскую каску и украсивший ее надписью: «За Украину!» / Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Вооруженные силы Украины ведут огонь по мирным жителям Харькова, которые покидают дома в поисках провианта и предметов первой необходимости, говорится в заявлении российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию от 8 апреля.

В сообщении сказано, что местное население запугано националистами, которые стреляют по гражданам, пишет ТАСС. Подобные действия со стороны украинской армии указывают на негуманное отношение к собственным жителям и подчеркивают пренебрежительное отношение Киева к международному гуманитарному праву, подчеркнули в штабе.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики одного из нацбатальонов Украины подвергли обстрелам автомобили мирных граждан на блокпостах в Харьковской области.

В этом же заявлении Мизинцев обратился к Международной морской спасательной службе с требованием повлиять на украинские власти, которые не хотят обеспечить безопасный выход из своих портов иностранных судов. По словам генерала, официальный Киев уклоняется от обсуждения этого вопроса.

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