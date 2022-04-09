Ученые выяснили, как омолодить клетки кожи на 30 лет

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Методика, разработанная учеными из Великобритании, позволяет омолодить культуру клеток кожи на 30 лет путем включения эмбриональных генов в эпидермисе. Об этом сообщили в пресс-службе британского Института Бабрэма.

— Мы доказали, что клетки можно омолодить без потери ими их специализации, а также показали, что эта процедура восстанавливает часть потерянных функций. Особенно многообещающим выглядит то, что омоложение привело к снижению активности генов, связанных со старческими болезнями, — пояснил научный сотрудник института Дилджит Гилл.

Ученые начали применять гены, отвечающие за работу стволовых клеток, для омоложения организма еще в 2016 году. Для проведения эксперимента была разработана специальная система активации отвечающих за рост стволовых клеток генов MYC, OCT4, SOX2 и KLF4. Тогда опыты были проведены на мышах, которые прожили на 20 процентов дольше.

В результате последующих опытов было выяснено, что методика Гилла и его коллег омолодила культуры клеток кожи на 10-30 лет, передает ТАСС.

7 апреля ученые сообщили, что есть рацион питания, который поможет прожить более долгую и здоровую жизнь. По их словам, результаты некоторых исследований показывают, что диеты, основанные на продуктах растительного происхождения, могут этому способствовать.