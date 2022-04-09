«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявили в столице

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Москве в субботу, 9 апреля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В период с 09:00 до 21:00 в Москве и области ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Предполагается, что уровень погодной опасности не будет продлен до 10 апреля.

В субботу, 9 апреля, в Москве ожидается облачная погода с температурой до плюс 12 градусов. Предстоящим днем погода в столичном регионе будет определяться промежуточным гребнем антициклона. При облачной погоде с прояснениями вечером местами ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве — 10–12 градусов тепла, по области — плюс 7–12 градусов. Ветер южный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба.

По данным синоптиков, к концу недели в Центральной России ожидается потепление до плюс 16 градусов. Какая погода ждет россиян во второй половине апреля, ранее рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.