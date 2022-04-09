Google объяснила причины блокировки канала Госдумы в YouTube
YouTube-канал «Дума ТВ» был заблокирован из-за законодательства о санкциях и правил площадки. Об этом сообщили в пресс-службе компании Google в субботу, 9 апреля.
— Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры, — цитирует сообщение РИА Новости.
До этого Google заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ». В парламенте сообщили, что нижняя палата была готова к подобному решению и начала развитие других платформ.
9 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что своим решением о блокировке канала Госдумы Google «сам подписал себе приговор».
В тот же день Роскомнадзор потребовал от компании разблокировку YouTube-канала и объяснение причины. По данным ведомства, Государственная дума — законодательный орган власти в России и блокировка канала связи с общественностью препятствует распространению информации о деятельности нижней палаты парламента.