Посольство России в Париже не подтвердило задержание картин из коллекции Морозовых

Фото: Unsplash

Посольство России в Париже не подтвердило информацию СМИ о задержании двух картин из коллекции Морозовых, представленных ранее на выставке в столице Франции. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

— Никто ничего не задерживал. Решаются вопросы логистики. В нынешних условиях это непросто, — цитирует сообщение ТАСС.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» проходила в фонде Louis Vuitton во французской столице в период с 22 сентября по 3 апреля.

До этого во французском Министерстве культуры сообщили, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции. Одно из полотен задержится в Париже пока активы владельца объекта искусства будут заморожены из-за санкций. Вторая картина не будет возвращена, пока конфликт на Украине не позволит сделать это безопасно.

8 апреля в пресс-службе МИД Финляндии сообщили, что страна выдаст разрешение на возвращение России грузов с предметами искусства из российских музеев, задержанных на финской таможне.