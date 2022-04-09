Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посольство России в Париже не подтвердило задержание картин из коллекции Морозовых

Александр Афонин

В мире
Посольство России в Париже не подтвердило задержание картин из коллекции Морозовых
Фото: Unsplash

Посольство России в Париже не подтвердило информацию СМИ о задержании двух картин из коллекции Морозовых, представленных ранее на выставке в столице Франции. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

— Никто ничего не задерживал. Решаются вопросы логистики. В нынешних условиях это непросто, — цитирует сообщение ТАСС.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» проходила в фонде Louis Vuitton во французской столице в период с 22 сентября по 3 апреля.

До этого во французском Министерстве культуры сообщили, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции. Одно из полотен задержится в Париже пока активы владельца объекта искусства будут заморожены из-за санкций. Вторая картина не будет возвращена, пока конфликт на Украине не позволит сделать это безопасно.

8 апреля в пресс-службе МИД Финляндии сообщили, что страна выдаст разрешение на возвращение России грузов с предметами искусства из российских музеев, задержанных на финской таможне.

Читайте также:
Франция Искусство Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте