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Победителей олимпиад «Искусство — детям» наградили в Москве

Александр Афонин

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Победителей олимпиад «Искусство — детям» наградили в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Торжественное награждение победителей олимпиад «Искусство — детям» состоялось 7 апреля в столичном департаменте культуры. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 9 апреля.

— Талантливые ребята стали участниками третьего тура грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства, минуя первый и второй, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломы и памятные подарки им вручила заместитель руководителя ведомства Юлия Еремеева. Олимпиады «Искусство — детям» проходили в рамках профильных конкурсов и фестивалей, проводимых образовательными учреждениями, подведомственными департаменту.

Для ребят это стало возможностью попасть в число лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В каждой олимпиаде определялись по два победителя в разных возрастных группах. Отличившиеся дети стали участниками третьего тура грантов, минуя первый и второй, передает официальный сайт мэра Москвы.

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по физике.

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