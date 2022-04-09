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Более 700 тысяч человек эвакуировали из Донбасса в Россию с начала операции

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
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Более 700 тысяч человек эвакуировали из Донбасса в Россию с начала операции
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 700 тысяч человек эвакуировали в Россию из Донбасса и опасных районов Украины. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— За прошедшие сутки без участия украинских властей из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них — 3447 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 704 434 человека, из которых 135 153 — дети, — сказал генерал.

Мизинцев добавил, что через гуманитарный коридор из Мариуполя удалось вывести 134 299 человек. Отмечается, что украинская сторона не принимала участие в эвакуации.

Со стороны Киева заявлено десять коридоров на запорожском и донецком направлениях. Военный уточнил, что из них нет ни одного в сторону России, передает РИА Новости.

8 апреля в Минобороны сообщили, что в морских портах Украины удерживаются 77 судов из 18 государств. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев добавил, что из Мариуполя через гуманитарный коридор удалось вывести 133 214 человек.

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