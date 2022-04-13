Warner может закрыть франшизу «Фантастические твари»

Фото: Фантастические твари: Тайны Дамблдора, 2022 год

Американская кинокомпания Warner Bros. не разрешит запускать производство следующих частей франшизы «Фантастические твари», пока не станут известны результаты проката последней из выпущенных на данный момент картин.

По информации Variety, студия пришла к подобной мере из-за череды неудач, вызванных проблемами с актерами серии фильмов и падающих показателей по кассовым сборам франшизы.

Источники издания подчеркивают, что сценарий следующей части фильма из вселенной «Гарри Поттера» еще не завершен.

Главной неудачей серии картин является выбор актера на роль Грин-де-Вальда. Скандал, связанный с обвинениями Джонни Деппа, сыгравшего этого персонажа, в домашнем насилии, принес первому фильму дурную славу. К моменту, когда началась кампания против актера, продолжение картины уже было снято и смонтировано. А в третьей части его сменил Мадс Миккельсен.

В первые выходные международного проката новая серия о приключениях магов собрала 58 миллионов долларов. Фильм имеет 58 процентов положительных отзывов у критиков и зрителей, что является максимум средним показателем, даже учитывая, что предыдущая часть показала результаты хуже новой, пишет Канобу.

В России прокат картины отложен на неопределенное время из-за ухода Warner Bros. из страны.