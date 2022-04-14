Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Петросян: из России уехало полтора юмориста

Егор Провоторов

Развлечения
Петросян: из России уехало полтора юмориста
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известного российского телеведущего и комика Евгения Петросяна очень задевают публичные высказывания о представителях его профессии, которых «клеймят» за то, что их коллеги покинули страну.

В среду, 13 апреля, он опубликовал в своих социальных сетях специальное видеообращение с призывом не отзываться о юмористах с пренебрежением, поскольку многие представители профессии остались в России и продолжают свою работу, смешат людей, пишет «Телепрограмма».

— Нельзя говорить обо всех юмористах, что вот они уехали, не переживают за свою страну, вот они, дескать, нехорошие люди, вот они себя показали так нехорошо. Это что происходит у нас? Это безобразие, я вам скажу, так говорить! Во-первых, уехало полтора юмориста, — заявил Евгений Петросян.

Аналогичной позиции придерживается знаменитый российский актер Дмитрий Певцов, который накануне попросил не называть предателями артистов, покинувших Россию.

В начале апреля молодая супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о травле, которую устроили ей в социальных сетях.

Читайте также:
Юмор Евгений Петросян травля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Все мнения
О проекте