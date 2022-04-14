Петросян: из России уехало полтора юмориста

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известного российского телеведущего и комика Евгения Петросяна очень задевают публичные высказывания о представителях его профессии, которых «клеймят» за то, что их коллеги покинули страну.

В среду, 13 апреля, он опубликовал в своих социальных сетях специальное видеообращение с призывом не отзываться о юмористах с пренебрежением, поскольку многие представители профессии остались в России и продолжают свою работу, смешат людей, пишет «Телепрограмма».

— Нельзя говорить обо всех юмористах, что вот они уехали, не переживают за свою страну, вот они, дескать, нехорошие люди, вот они себя показали так нехорошо. Это что происходит у нас? Это безобразие, я вам скажу, так говорить! Во-первых, уехало полтора юмориста, — заявил Евгений Петросян.

Аналогичной позиции придерживается знаменитый российский актер Дмитрий Певцов, который накануне попросил не называть предателями артистов, покинувших Россию.

В начале апреля молодая супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о травле, которую устроили ей в социальных сетях.