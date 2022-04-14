Белорусские пограничники сбили направлявшийся в республику латвийский квадрокоптер

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Белорусские пограничники сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Литвой, который направлялся из соседнего государства на территорию Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба погранкомитета Белоруссии в четверг, 14 апреля.

Уточняется, что сам инцидент с квадрокоптером произошел еще вечером 13 апреля, тогда пограничный отряд заметил летящий в сторону границы беспилотник.

— В целях недопущения нарушения воздушного пространства и пресечения противоправной деятельности пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате квадрокоптер был сбит, — говорится в сообщении.

До этого, 11 апреля, польские силовики обстреляли из рогатки белорусский пункт пропуска «Песчатка». Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как польские пограничники слепят камеру, после чего один из них заряжает рогатку и стреляет в белорусскую сторону.

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Варшава готова разместить ядерные боеголовки США на территории своей страны. Он считает, что подобное решение станет рычагом давления для сдерживания РФ в дальнейшем.