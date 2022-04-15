Песков оценил перспективы перехода к оплате нефти и газа рублями

Фото: Администрация президента РФ

Говорить о том, каких групп товаров коснется переход к оплате рублями, пока еще преждевременно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 15 апреля.

— Установка президента — это методично и этапно, последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют. Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно, — отметил он.

По словам представителя Кремля, несмотря на сложность этой работы, сама установка президента вполне очевидна. Вектор на это будет, и работа в этом направлении будет активизирована в соответствии с поручением лидера страны, передает РИА Новости.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты в рубли поставок природного газа в страны, которые ввели антироссийские санкции. Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах.

Согласно документу, Россия будет считать отказ от транзакций в национальной валюте РФ неисполнением обязательств по контрактам с недружественными государствами.

Во вторник, 12 апреля, в Германии подсчитали, на какое время стране хватит запасов российского газа, если вентиль перекрыть уже в апреле. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что в таком случае голубого топлива жителям страны хватит до конца лета, максимум — до начала осени.