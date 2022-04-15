Рафик Загрутдинов рассказал о вводе в эксплуатацию новостройки в районе Бескудниковский

Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

Россия, Москва, Коровинское шоссе, вл10 Карта всех событий

В Северном административном округе Москвы ведется строительство жилого дома по программе реновации, который собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Бескудниковский по адресу: Коровинское шоссе, владение 10 в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания, — заявил он.

В доме будут расположены 306 квартир (однокомнатных – 118, двухкомнатных – 87, трехкомнатных – 101). Планируется, что строители облицуют фасады здания керамической фасадной плиткой бежевых тонов, на них установят корзины под кондиционеры.

Под территорией внутреннего дворового пространства будет размещена подземная одноуровневая автостоянка, говорится в релизе.

Также стало известно, что в столице в рамках реализации программы реновации продолжают строиться 163 дома.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что 225 объектов площадью свыше 4,2 миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования.

Помимо этого, глава столичного департамента рассказал, что детско-взрослая поликлиника в районе Бирюлево Восточное готово на 40 процентов. Общая площадь здания составит 11 507 квадратных метров.