Фото: СК РФ

Следственный комитет изучит сведения Министерства обороны России касаемо участия наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

— Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наемников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса, — отметила Петренко.

По данным Минобороны, в селе Изюмском Харьковской области отряд польских наемников в составе до 30 человек был уничтожен ракетными войсками. Бойцы французского легиона также состоят в войсках территориальной обороны Украины, передает ТАСС.

15 апреля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что российская армия ликвидировала под Харьковом отряд наемников польской частной военной компании (ЧВК) с помощью удара ракетных войск. По ее словам, отряд примерно из 30 наемников был ликвидирован в населенном пункте Изюмское.

Управление Народной милиции Донецка в понедельник, 7 февраля, заявило о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса польских наемников. Источник в милиции Донецка добавил, что задачей этих граждан является совместное с подразделениями украинских силовиков проведение спецопераций, которые выведут из строя объекты инфраструктуры и запугают мирных жителей.