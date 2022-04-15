Посетитель банка угрожал сотрудникам взрывным устройством в отместку за конфликт

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мужчина пронес в отделение банка муляж взрывного устройства. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 14 апреля в полицию позвонила сотрудница финансового учреждения и сказала ,что в офисе находится опасный предмет, который неизвестный принес в здание.

Выехавшие по адресу сотрудники правоохранительных органов установили, что днем в банк зашел мужчина и попросил кассира обменять иностранную валюту. Работница выдвинула ячейку для приема денег, а посетитель положил туда непонятный предмет. При этом он показал женщине брелок, от которого взрывное устройство якобы может сработать.

Кассир незамедлительно нажала кнопку сигнализации, после чего мужчина выбежал из помещения.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, его задержали по месту жительства в Пушкине.

Как пояснил сам задержанный, он изготовил муляж взрывного устройства из подручных материалов, чтобы напугать сотрудников банка, где он скандалил накануне.

В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

14 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на садовом участке СНТ Ломоносовского района сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили машину, рядом с которой на земле лежали 40-летние автовладелец и его приятель. Обоих пострадавших с травматическими ранениями доставили в больницу в тяжелом состоянии. Выяснилось, что пострадавшие пытались выехать с участка, но им перегородила дорогу иномарка. Из машины вышли трое неизвестных и открыли по пострадавшим огонь из травматического оружия, а после этого избили их и уехали.