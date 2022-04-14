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Открывших стрельбу в садоводстве под Санкт-Петербургом задержали в Твери

Евгений Белоусов

Происшествия
Открывших стрельбу в садоводстве под Санкт-Петербургом задержали в Твери
Фото: depositphotos

В результате стрельбы, которая произошла в СНТ Ломоносовского района Ленинградской области, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в четверг, 14 апреля.

В полицию поступило сообщение о том, что на садовом участке, принадлежащем мужчине 1979 года рождения, в СНТ Ломоносовского района сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили машину, рядом с которой на земле лежали 40-летние автовладелец и его приятель. Обоих пострадавших с травматическими ранениями доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что пострадавшие пытались выехать с участка, но им перегородила дорогу иномарка. Из машины вышли трое неизвестных и открыли по пострадавшим огонь из травматического оружия, а после этого избили их и уехали.

Благодаря описанию нападавших и их машины, автомобиль с ними был обнаружен сотрудниками ДПС в Тверской области. Однако машина скрылась, но позднее была найдена брошенной в Твери. Вскоре были обнаружены и сами нападавшие. Это были трое мужчин, в возрасте от 27 до 29 лет. Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, говорится в сообщении.

До этого, 9 марта, суд заключил под стражу мужчину, причастного к совершению двух убийств на территории Москвы. Первое преступление, о котором идет речь, произошло утром 8 марта на станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро. Двое знакомых мужчин сильно поссорились. В ходе конфликта один из них достал нож и нанес оппоненту множественные ранения. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.

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