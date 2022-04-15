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В ЕС посчитали необоснованным решение России выслать 18 европейских дипломатов

Евгений Белоусов

В мире
В ЕС посчитали необоснованным решение России выслать 18 европейских дипломатов
Фото: flickr/minoritenplatz8

ЕС сожалеет о решении России выдворить из страны 18 европейских дипломатов, считая это необоснованным шагом. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в пятницу, 15 апреля.

— Евросоюз сожалеет о необоснованном и ни на чем не основанном решении Российской Федерации, — заявил он.

По словам Стано, высланные из РФ дипломаты Евросоюза выполняли свои функции в полном соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Он также призвал Россию прекратить специальную военную операцию на Украине и «вернуться к соблюдению международных правил и к кооперативному подходу в международных отношениях», передает ТАСС.

До этого российский МИД сообщил, что в ответ на высылку российских сотрудников из постпредства при Евросоюзе правительство РФ объявляет персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве. Соответствующую ноту в министерстве вручат главе представительства ЕС в Москве Маркусу Эдереру уже в ближайшее время.

11 апреля сообщалось, что власти Хорватии высылают из страны 18 дипломатов и 6 административных сотрудников российского посольства. Российская дипломатическая миссия также подтвердила, что Загреб затребовал вывезти из страны часть сотрудников.

6 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Она отметила, что последние действия западной стороны, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.

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