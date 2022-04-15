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Бастрыкин поручил проверить интервью Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией

Евгений Белоусов

Происшествия
Бастрыкин поручил проверить интервью Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил провести анализ слов президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией. В случае подтверждения будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК в пятницу, 15 апреля.

— Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния, — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что при подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны, передает ТАСС.

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ «начали войну еще раньше», так как украинская армия готовилась к столкновению с одной из самых многочисленных армий в мире. По словам украинского лидера, Киев не мог в одиночку подготовиться к спецоперации, поэтому стране понадобилась помощь.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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