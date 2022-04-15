Павильоны «Здоровая Москва» заработают в столичных парках с мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Власти Москвы объявили об открытии павильонов для проверки здоровья «Здоровая Москва» в столичных парках с мая этого года. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С мая павильоны здоровья откроются в городских парках. В этом году в работе павильонов мы большой упор сделаем на диспансеризацию людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, — рассказала она.

Заммэра добавила, что в павильонах «Здоровая Москва» также будут помогать людям, которые имеют постковидный синдром, передает агентство городских новостей «Москва».

Также Анастасия Ракова заявила, что в столице уменьшились показатели, связанные с госпитализацией жителей с коронавирусной инфекцией. По ее словам, уже несколько недель город находится на минимальной планке по объему заболевших — 800–900 человек, а это минимум практически за весь период пандемии.

Помимо этого, московские врачи за последние 24 часа вылечили 911 человек от ковида.

Так, всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона пациентов. За прошедшие сутки в городе выявлено 766 новых случаев COVID-19. Госпитализированными оказались 172 гражданина. К аппаратам ИВЛ подключены 102 жителя Москвы.