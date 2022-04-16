Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наибольший доход за 2021 год в правительстве задекларировал Мантуров

Юлия Курганова

Общество
Наибольший доход за 2021 год в правительстве задекларировал Мантуров
Фото: Пресс-служба Совфеда

Наибольший доход из членов правительства РФ задекларировал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Он указал, что в прошлом году заработал 704,6 миллиона рублей. Сведения о доходах, расходах и имуществе чиновников опубликованы в пятницу, 15 апреля, на сайте кабинета министров.

В 2020 году Мантуров также был лидером по доходам: он задекларировал 740,4 миллиона рублей. Кроме того, чиновник сообщил о владении автомобилями Lada Vesta и Tesla X100D, которые указывал и ранее.

Из вице-премьеров наибольший доход оказался у курирующего Дальний Восток Юрия Трутнева — 392,6 миллиона рублей. Данный показатель является вторым среди всех членов правительства. Годом ранее доход чиновника был почти в десять раз меньше — 42,3 миллиона рублей.

В список чиновников правительства с наиболее высоким доходом попали и вице-премьеры Дмитрий Григоренко (65,7 миллиона рублей) и Дмитрий Чернышенко (45,7 миллиона рублей).

Доход президента России Владимира Путина в 2021 году составил 10 202 616 рублей. Это на 207,9 тысячи рублей больше, чем годом ранее.

Читайте также:
Зарплаты Денис Мантуров Правительство РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте