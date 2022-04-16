Наибольший доход за 2021 год в правительстве задекларировал Мантуров

Фото: Пресс-служба Совфеда

Наибольший доход из членов правительства РФ задекларировал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Он указал, что в прошлом году заработал 704,6 миллиона рублей. Сведения о доходах, расходах и имуществе чиновников опубликованы в пятницу, 15 апреля, на сайте кабинета министров.

В 2020 году Мантуров также был лидером по доходам: он задекларировал 740,4 миллиона рублей. Кроме того, чиновник сообщил о владении автомобилями Lada Vesta и Tesla X100D, которые указывал и ранее.

Из вице-премьеров наибольший доход оказался у курирующего Дальний Восток Юрия Трутнева — 392,6 миллиона рублей. Данный показатель является вторым среди всех членов правительства. Годом ранее доход чиновника был почти в десять раз меньше — 42,3 миллиона рублей.

В список чиновников правительства с наиболее высоким доходом попали и вице-премьеры Дмитрий Григоренко (65,7 миллиона рублей) и Дмитрий Чернышенко (45,7 миллиона рублей).

Доход президента России Владимира Путина в 2021 году составил 10 202 616 рублей. Это на 207,9 тысячи рублей больше, чем годом ранее.