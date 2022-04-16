Авиакомпания S7 Airlines разрешила оплачивать билеты по частям

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Оплатить билеты и дополнительные услуги у авиакомпании S7 Airlines теперь можно, разделив сумму на четыре части с помощью сервиса «Долями». Об этом сообщается в пятницу, 15 апреля, на сайте авиаперевозчика.

Так, при покупке авиабилетов клиенты могут выбрать опцию «Оплатить долями»: платеж разделят на четыре части, в момент оформления заказа пассажиру нужно будет оплатить первые 25 процентов. Остальные 75 процентов стоимости будут списывать автоматически в равных долях один раз в две недели, то есть оплата полностью займет шесть недель. Максимальная сумма заказа, которую можно разделить на части, — 40 тысяч рублей.

Отмечается, что данная услуга не подразумевает начисление процентов или комиссии. Пока воспользоваться нововведением можно при покупке билетов через сайт S7 на ноутбуке или компьютере, в ближайшее время она станет доступна в мобильной версии и через приложение.

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