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Авиакомпания S7 Airlines разрешила оплачивать билеты по частям

Юлия Курганова

Общество
Авиакомпания S7 Airlines разрешила оплачивать билеты по частям
Фото: depositphotos

Оплатить билеты и дополнительные услуги у авиакомпании S7 Airlines теперь можно, разделив сумму на четыре части с помощью сервиса «Долями». Об этом сообщается в пятницу, 15 апреля, на сайте авиаперевозчика.

Так, при покупке авиабилетов клиенты могут выбрать опцию «Оплатить долями»: платеж разделят на четыре части, в момент оформления заказа пассажиру нужно будет оплатить первые 25 процентов. Остальные 75 процентов стоимости будут списывать автоматически в равных долях один раз в две недели, то есть оплата полностью займет шесть недель. Максимальная сумма заказа, которую можно разделить на части, — 40 тысяч рублей.

Отмечается, что данная услуга не подразумевает начисление процентов или комиссии. Пока воспользоваться нововведением можно при покупке билетов через сайт S7 на ноутбуке или компьютере, в ближайшее время она станет доступна в мобильной версии и через приложение.

Названы самые популярные туристические направления у россиян на майские праздники. Большая часть путешественников запрашивает в поисковике информацию об авиаперелетах в Москву (15 процентов). На втором месте оказался город Сочи, куда планируют отправиться 14,5 процента туристов.

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