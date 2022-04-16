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Сенатор Пушков назвал истинную роль Байдена в политике США

Полина Долганова

В мире
Сенатор Пушков назвал истинную роль Байдена в политике США
Фото: Пресс-служба Совфеда

Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден пришел к власти, чтобы сместить с поста экс-главу США Дональда Трампа. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, именно поэтому рейтинг Байдена находится на рекордно низких показателях.

— Президентство Байдена не может быть вдохновляющим и успешным, потому что он был нужен лишь, чтобы убрать из Белого дома Трампа, — цитирует сенатора канал 360.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден спровоцировал безудержную инфляцию, а также рост цен на газ и продукты в стране. Об этом политик и бизнесмен заявил в субботу, 9 апреля, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

Недавно Трамп также заявил, что самую большую угрозу для США представляют политики внутри страны. Он добавил, что эта угроза гораздо более масштабная, нежели Россия и Китай.

До этого экс-лидер США сказал, что нынешний президент Штатов Джо Байден лично убил «американскую мечту». По словам бывшего президента, он мог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы в настоящее время был у власти.

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