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В России выявили 11 095 новых случаев COVID-19 за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 11 095 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 11 095 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 240 граждан, еще 2923 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 19 006 человек.

Миру предстоит столкнуться с новой волной коронавируса, которая будет еще сильнее предыдущей. Такое мнение высказал эксперт по общественному здравоохранению и лицензированию лекарственных средств, иммунолог Николай Крючков в среду, 13 апреля. Он утверждает, что новый подвид штамма «омикрон», который вызвал вспышку эпидемии в китайском Шанхае, уже давно циркулирует в России.

Более полумиллиарда случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в мире по состоянию на среду, 13 апреля. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса, специалисты которого занимаются анализом данных из официальных источников и СМИ. К 13 апреля в мире выявили 500 363 741 случай инфицирования COVID-19. С начала пандемии коронавируса скончались 6 183 944 жителя планеты.

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