L'Occitane сообщила о закрытии своих магазинов в России

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Ретейлер французской косметики L'Occitane сообщил в субботу, 16 апреля, что закрывает все магазины в России из-за спецоперации на Украине.

— За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России... — говорится в сообщении.

Свое решение компания обосновала защитой сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии. Отмечается, что закрытие коснется и интернет-магазина. L'Occitane также уточнила, что приостановлены планы по инвестициям и расширению в России, передает «Царьград».

До этого американская компания Johnson & Johnson сообщила, что приостанавливает поставки своей продукции в Россию из-за военной операции на Украине. Руководство французской сети магазинов спортивных товаров «Декатлон» также объявило о приостановке деятельности в РФ.

Пивоваренная компания Heineken заявила об уходе с российского рынка. Руководство компании планирует передать управление бизнесом другому владельцу. Отмечается, что до передачи бизнеса все пивоварни продолжат свою работу.