Зеленский заявил о готовности Украины обменять Медведчука

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять политика Виктора Медведчука, но Москва пока не ответила на данное предложение.

— Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют, — цитирует украинского лидера РИА Новости.

13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предложение обменять Медведчука. По его словам, политик не является гражданином России и не имеет отношения к спецоперации, также неизвестно, желает ли он участия российской стороны в его судьбе.

В этот же день замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев тоже дал ответ на предложение обмена. Он посоветовал украинским властям «внимательно оглядываться по сторонам», чтобы не оказаться в числе тех, кого обманывают.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Зеленский пытается представить Медведчука предателем, хотя самому придется отвечать за последствия.