Минобороны России раскрыло потери ВСУ и иностранных наемников

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска потеряли убитыми более 23 тысяч человек. Об этом сообщил в субботу, 16 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек. Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели, места захоронения погибших мы в скором времени будем публиковать, — сказал генерал.

По словам Конашенкова, ведомство имеет подлинные документы о потерях личного состава армии Украины, нацгвардии и иностранных наемников, передает РИА Новости.

До этого Конашенков сообщил, что армия России нанесла с помощью высокоточного оружия удар по военным объектам в Киеве и Николаеве. В столице Украины были поражены производственные корпуса бронетанкового завода, а в Николаеве — цеха ремонта военной техники.

15 апреля российская армия нанесла удар по военному заводу на окраине Киева, выпустив с корабля высокоточные ракеты «Калибр». В Минобороны России добавили, что в ответ на атаки ВСУ по территории РФ будет увеличиваться количество и масштабы ракетных ударов.