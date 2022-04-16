ВС России уничтожили военные объекты в Киеве и Николаеве

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Российская армия нанесла удары по военным объектам в Киеве и Николаеве с помощью высокоточного оружия. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Так, в Киеве ВС РФ поразили производственные корпуса бронетанкового завода, а в Николаеве — цеха ремонта военной техники.

За прошедшую ночь российские вооруженные силы уничтожили 16 военных объектов на Украине, передает РИА Новости.

15 апреля российская армия выпустила с корабля высокоточные ракеты большой дальности «Калибр», которые нанесли удар по военному заводу на окраине Киева. В Минобороны РФ добавили, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в украинской столице будут наращиваться в ответ на атаки ВСУ по территории РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.