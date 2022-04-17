Володин объяснил слова Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о готовности обсуждать с российской стороной статус Крыма и отказ от вступления в НАТО планирует выиграть время для получения военной помощи от Запада. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 17 апреля.

По его словам, украинский лидер делал аналогичные заявления до переговоров в Стамбуле, когда Вооруженные силы России стояли под Киевом. По его словам, после того как Москва отвела войска, Киев отказался от названых обязательств.

— Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью, — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что войска Украины потеряли уже 23 367 человек, а в ходе операции в Мариуполе сдались в плен 1464 украинских военных.

По убеждению Володина, Зеленскому нужно отвести вооруженные силы из Донбасса, фиксировать обязательства по внеблоковому статусу, признанию Крыма и денацификации.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренности между Киевом и Москвой могут состоять из двух документов. Один из них, по его словам, должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой — ее отношений с Россией.