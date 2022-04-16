Зеленский: Мирный договор с Россией может состоять из двух документов

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, 16 апреля, что договоренности между Киевом и Москвой могут состоять из двух документов.

— Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой — непосредственно ее отношений с Российской Федерацией. Я считаю, это могут быть два разных документа, — сказал глава государства.

Украинский лидер также перечислил государства, готовые предоставить стране гарантии безопасности. По его словам, это могут сделать Великобритания, США, Италия, Турция, Франция, Германия и ЕС. Зеленский признался, что никаких гарантий от других стран он пока не получал из-за трудностей в договоренностях, передает ТАСС.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.