Около 800 деревьев высадили в Москве в ходе городского субботника

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Порядка 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников высадили в столице во время городского субботника. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 17 апреля.

— В рамках месячника по благоустройству 16 апреля провели общегородской субботник, в котором приняли участие более 982 тысяч человек — работники ЖКХ и других городских структур, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты, жители города. Провели работы по уборке столицы после зимнего периода, очистили дворы, парки и скверы, территории социальных объектов, высадили деревья и кустарники, — рассказал он.

По словам заммэра, участники субботника прогребли свыше 2,6 тысячи гектаров газонов, подготовили 43 тысячи квадратных метров цветников, промыли свыше пяти тысяч фасадов и цоколей, а также собрали около 260 тысяч кубических метров мусора.

Бирюков напомнил, что Москва стала абсолютным лидером недавно опубликованного ежегодного индекса качества городской среды. Он отметил, что делать город лучше позволяет совместная работа городских служб и жителей столицы, говорится в сообщении Telegram-кагала «Городское хозяйство Москвы».

До этого председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый сообщил, что ежегодный субботник помогает объединять жителей Московской области и воспитывать уважение к своему дому, двору и городу.