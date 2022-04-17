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МО РФ сообщило об уничтожении завода по производству боеприпасов в районе Броваров

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МО РФ сообщило об уничтожении завода по производству боеприпасов в районе Броваров
Фото: Минобороны РФ

Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов, располагавший в Киевской области в районе населенного пункта Бровары. Об этом сообщил в воскресенье, 17 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что оперативно-тактическая авиация ликвидировала на Украине 68 военных объектов, включая два локатора подсвета и наведения С-300 в районах Кривой Луки и Красноармейска, один ЗРК «Оса-АКМ» в районе Северодонецка, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего.

По словам генерала, российские военные также поразили 40 районов, где сосредотачивались личный состав и военная техника. Речь идет о населенных пунктах Торское, Колодези, Кременная, Ямполовка, Красный Лиман и Новоселовка. Также авиация за ночь поразила четыре скопления военных и техники, а кроме того, колонну техники на марше. Конашенков сообщил также о ликвидации более 50 украинских военнослужащих, 14 бронеавтомобилей, 7 БМП и БТР.

В общей сложности с начала проведения специальной операции российские вооруженные силы уничтожили 2290 танков и других боевых бронированных машин, 2166 единиц специальной военной автомобильной техники, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 254 установки реактивных систем залпового огня, 249 зенитных ракетных комплексов, а также 134 самолета, рассказал российский генерал.

По данным Минобороны, ВС РФ поразили 814 объектов украинских вооруженных сил, в том числе 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника.

Помимо этого, российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Новопрокоповка, Малая Камышеваха, Пологи, Байрак, Авдеевка, Лозовая, Широкое, Чернобаевка и Ясиноватая, пишет ТАСС.

До этого Конашенков завил, что иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине, ждет в лучшем случае долгий срок в тюрьме.

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