Конашенков пригрозил иностранным наемникам долгим сроком в тюрьме

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Иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине, ждет в лучшем случае долгий срок в тюрьме. Об этом сообщил в воскресенье, 17 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения, — приводит слова генерала РИА Новости.

До этого Конашенков рассказал, что ВС России спасли мусульман, которых удерживали украинские боевики в одной из мечетей Мариуполя. По его словам, спецназовцам удалось деблокировать мечеть. В ходе операции были ликвидированы 29 боевиков, в числе которых находились иностранные наемники.

15 апреля официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко сообщила, что СК изучит сведения Министерства обороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины. По данным ведомства, в селе Изюмское Харьковской области отряд польских наемников в составе до тридцати человек был уничтожен ракетными войсками. Бойцы французского легиона также состоят в войсках территориальной обороны Украины.