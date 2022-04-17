Сбой в движении поездов произошел на Калининской линии метро из-за человека на путях

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия Карта всех событий

На Калининской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с человеком на путях. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На восточном участке Калининской линии (8) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Позже в ведомстве уточнили, что движение составов вводится в график.

До этого дептранс сообщил, что автобусную остановку «Улица Марии Ульяновой» при следовании в центр временно перенесли на 60 метров назад из-за строительных работ на Ленинском проспекте. Предупреждение относится к автобусам № 1, 111, 153, e10, e12, м1 и н11, а также к электробусу м16.

Накануне стало известно, что остановки городского транспорта временно поменяют местоположение в период массового посещения кладбищ. Так, 17 и 24 апреля, а также 1 мая поменяются остановки автобусов возле станции метро «Домодедовская».

В эти же дни изменится схема остановок рядом со станцией «Новокосино». Временные изменения также произойдут у автобусов, курсирующих около станций «Речной вокзал», «Тушинская» и «Выхино».