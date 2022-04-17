Движение на Калининской линии метро восстановили после сбоя

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Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия Карта всех событий

Движение на Калининской линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 17 апреля.

— Движение на Калининской линии (8) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на восточном участке Калининской линии метро произошел сбой в движении поездов. Причиной стал инцидент с человеком на путях, также были временно увеличены интервалы движения поездов.

17 апреля в пресс-службе Дептранса Москвы сообщили, что автобусную остановку «Улица Марии Ульяновой» временно перенесли на 60 метров назад при движении в центр. Связано это с проведением строительных работ на Ленинском проспекте. Предупреждение действует для автобусов № 1, 111, 153, e10, e12, м1, н11 и электробуса м16.