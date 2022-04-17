Синоптик рассказал о погоде в России до конца апреля

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Потепление в центральную часть России придет уже в середине следующей недели. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, второй месяц весны оправдает ожидания и окажется холоднее нормы на один–полтора градуса, а также будет богат осадками. При этом синоптик не считает нынешний апрель аномальным, так как в России бывали и более холодные годы.

Он предупредил, что в ближайшие несколько недель не стоит ожидать солнечной погоды с температурой выше плюс 15 градусов более нескольких дней подряд.

— Будет один–два дня более-менее теплых, с температурой в пределах от плюс 10 до плюс 15 градусов, уже в середине следующей недели, но ненадолго. Такая погода будет меняться следующим вторжением циклона со снижением температуры, усилением ветра и дождя, — цитирует специалиста «Лента.ру».

Леус уточнил, что неустойчивая погода будет наблюдаться в Центральной России, в том числе и в столичном регионе, до конца апреля.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что из Москвы окончательно уходят холода: к концу следующей недели температура с 6–8 градусов тепла поднимется до плюс 12–17 градусов. Дожди возможны только в середине недели.