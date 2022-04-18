Вучич: Иностранные спецслужбы «минируют» самолеты из России

Фото: МИД РФ

Сигналы о «минировании» самолетов авиакомпании Air Serbia, направляющихся в Россию, регулярно отправляют зарубежные спецслужбы с украинской территории, заявил сербский лидер Александр Вучич.

По его словам, авиасообщение между Сербией и Россией до сих пор налажено не из-за прибыли. В воскресенье, 17 апреля, был единственный день, когда не поступало ни одного сигнала о взрывных устройствах на борту.

— Когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный, — подчеркнул президент Сербии.

По словам главы государства, подобные сигналы поступают с территории двух стран: Украины и одного государства Евросоюза. Инциденты происходят на регулярной основе, пишет РИА Новости.

Вучич заметил, что из-за сигналов о псевдоминировании сербские самолеты разворачивали на границах других стран, поэтому ни о какой прибыли с авиаперевозок между Белградом и Москвой не может быть и речи.

7 апреля глава балканского государства заявил, что власти Сербии запросят данные у России и блока НАТО относительно инцидента с появлением истребителя рядом с пассажирским самолетом, который следовал из Белграда в Москву.