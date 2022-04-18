Врач назвал возрастную границу, когда у мужчин и женщин наступает пик репродуктивной функции

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Врач-репродуктолог Павел Базанов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», когда у мужчин и женщин наступает пик репродуктивной функции.

По словам эксперта, возрастная граница рождений среди пар значительно сдвинулась в последние годы.

— С точки зрения медицины, пик репродуктивной функции у женской половины человечества наступает в 44 года, а у мужской — в 55–57 лет. Дальше начинает снижаться качество мужских и женских половых клеток. Следовательно, зачать ребенка после 50 становится довольно проблематично, — отметил специалист.

Он также подчеркнул, что число пар, которые становятся впервые родителями после 40 лет, в последние годы только растет.

Например, 30 марта лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. Молодая супруга артиста Эйнат Кляйн родила ему сына в одной из израильских клиник.

Кто из знаменитостей тоже успел стать отцом в солидном возрасте и как это может отразиться на здоровье малыша — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее акушер-гинеколог Анна Новоселова рассказала, что в период беременности у женщины падает уровень гемоглобина из-за повышенного расхода железа, что может привести к преждевременным родам и задержке роста и развития плода.