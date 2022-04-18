Экономист: История с «дефолтом» является очередным способом давления на Россию

ОБМЕННИКИ ВАЛЮТ / Фото: Казаков Александр

Если западные государства объявят в России «дефолт», это не будет соответствовать действительности, потому что средства для обслуживания внешнего долга у Москвы есть, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский

Несмотря на наличие средств на счетах, возможности для оплаты долга блокируются именно со стороны западных стран, напомнил специалист.

Собеседник агентства «Прайм» подчеркнул, что история с «объявлением дефолта» является лишь очередным способом давления на Россию, который абсолютно никак не скажется на жизни населения страны.

По словам Переславского, псевдодефолт не отразится даже на курсе рубля, поскольку национальная валюта регулируется государством и удерживается на комфортном уровне относительно остальных валют для всех сторон, играющих роль в российской экономике.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что дефолт в России может обернуться дефолтом в Европе. По словам политика, финансовая система Европы сейчас неустойчива, а доверие к ней падает.