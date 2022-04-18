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К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 компании из 12 государств

Георгий Соланович

Экономика
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 компании из 12 государств
Фото: Пресс-служба Совфеда

К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу SWIFT — присоединились 52 компании из 12 государств. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

— Когда в 2014 году впервые появилась угроза отключения от SWIFT, мы разработали СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами. Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран, — уточнила она.

Помимо этого, Набиуллина подчеркнула важность развития платежей в национальных валютах, передают «Известия».

До этого в ВТБ рассказали, отразится ли отключение от системы SWIFT на обслуживании клиентов в России. В банке уточнили, что все операции банковских пользователей внутри страны проходят обработку с помощью платежной системы Банка России, НСПК и СПФС.

Недавно эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».

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