Фестиваль спорта Ironstar Luzhniki 2022 состоится в Москве 22–23 апреля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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В период с 22 по 23 апреля в спортивном комплексе «Лужники» состоится фестиваль спорта Ironstar Luzhniki 2022. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила пресс-служба мероприятия.

— В течение двух дней принять участие в разных дисциплинах смогут взрослые, подростки и дети. Первый день фестиваля посвящен забегам: женскому на пять километров и детскому на 500 метров и тысячу метров. Во второй день пройдет гонка на триатлонной дистанции. Плавательный этап проходит в новом современном аквакомплексе «Лужники», — говорится в сообщении.

Уточняется, что велоэтап проложен по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а беговой этап ограничен только Лужнецкой. При этом в соревнованиях по акватлону примут участие дети в возрастных группах от семи по шестнадцати лет включительно, сообщает сайт Ironstar.

Помимо этого, на Малой арене спорткомплекса «Лужники» 16 апреля состоялся Всероссийский детский фестиваль танцев на льду.

В нем приняли участие более 600 детей из любительских коллективов. Основной задачей фестиваля является популяризация массового спорта и развитие школ фигурного катания.