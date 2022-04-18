Стало известно о состоянии госпитализированного после падения фигуриста Семененко

Фото: Telegram-канал Starhit

У 18-летнего фигуриста Евгения Семененко, госпитализированного после падения на шоу в Санкт-Петербурге, не выявили серьезных повреждений. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила его наставник Алексей Мишин.

— Как я уже говорил, обследование не выявило повреждений внутри черепной коробки. В настоящий момент он продолжает находиться в больнице, — цитирует тренера РИА Новости.

По словам Мишина, пока неизвестно, столько продлится госпитализация спортсмена. Однако наставник уточнил, что его состояние требует покоя как можно дольше.

16 апреля Семененко во время исполнения сложного прыжка упал и сильно ударился головой об лед. После этого фигурист три раза пытался подняться, однако при четвертой попытке рухнул прямо на зрителей, сидевших в первом ряду. В результате прибывшие медики унесли спортсмена на носилках. Позже коллеги Семененко рассказывали, что фигурист пребывает в сознании и чувствует себя лучше.

Видео страшного падения Семененко опубликовали в Сети.

Видео: Telegram / Starhit.ru

На следующий день тренер Татьяна Мишина сообщила, что у фигуриста диагностировали сотрясение мозга.