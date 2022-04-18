Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на солдат и жителей Мариуполя

Фото: Пресс-служба Госдумы

Политик Виктор Медведчук в понедельник, 18 апреля, попросил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.

— Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей (города — прим. «ВМ»), — передает его слова ТАСС.

18 марта на Украине по обвинению в госизмене и других преступлениях задержали политика Виктора Медведчука. Накануне действующий глава украинского государства Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных. О том, кто такой Виктор Медведчук, — в материале «Вечерней Москвы».

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Он заявил, что политик был арестован СБУ, украинский лидер также опубликовал соответствующую фотографию.

16 апреля Оксана Марченко, жена Медведчука, также обратилась к президенту России с просьбой об организации обмена ее супруга. Марченко добавила, что не верит в справедливое разбирательство в деле мужа. По ее словам, украинский политик дал согласие на обмен, если власти Украины и России смогут договориться.