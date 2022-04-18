Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств

Александр Афонин

Происшествия
Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Шереметьевская улица, 6к2 Карта всех событий

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) провела проверку в Высшей школе сценических искусств. По ее результатам были выявлены нарушения в работе учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 18 апреля.

— Проверка была проведена после коллективных обращений обучающихся вуза по вопросу возможных нарушений законодательства об образовании, допущенных руководством вуза при издании приказа о приостановлении ведения образовательной деятельности в образовательной организации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ведомство рассматривает вопрос об объявлении вузу предостережения о недопустимости нарушения требований, передает ТАСС.

15 апреля решением Бабушкинского суда ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин был отправлен под домашний арест. Он подозревается в мошенничестве.

До этого Полянкин издал приказ об увольнении Константина Райкина — художественного руководителя вуза. Причиной стало упразднение должности.

Читайте также:
вуз Рособрнадзор нарушения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте