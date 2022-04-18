Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) провела проверку в Высшей школе сценических искусств. По ее результатам были выявлены нарушения в работе учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 18 апреля.

— Проверка была проведена после коллективных обращений обучающихся вуза по вопросу возможных нарушений законодательства об образовании, допущенных руководством вуза при издании приказа о приостановлении ведения образовательной деятельности в образовательной организации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ведомство рассматривает вопрос об объявлении вузу предостережения о недопустимости нарушения требований, передает ТАСС.

15 апреля решением Бабушкинского суда ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин был отправлен под домашний арест. Он подозревается в мошенничестве.

До этого Полянкин издал приказ об увольнении Константина Райкина — художественного руководителя вуза. Причиной стало упразднение должности.