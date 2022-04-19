Соединенные Штаты отказались от испытаний противоспутникового оружия

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США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом сообщается в понедельник, 18 апреля, на официальном сайте Белого дома.

— На базе космических сил Ванденберг в Калифорнии вице-президент Камала Харрис объявила, что Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлета, — сказано в сообщении.

Харрис заявила, что Соединенные Штаты стремятся сделать это новой международной нормой ответственного поведения в космосе. Она также призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства и работать вместе, чтобы сделать это нормой.

5 апреля сообщалось, что президент США Джо Байден вскоре сделает заявление относительно совместных планов США, Великобритании и Австралии по созданию гиперзвукового оружия. Гиперзвуковое партнерство подразумевает расширение военных возможностей альянса AUKUS, в который входят эти три государства. Этот проект является ответом союзников «на наращивание военной мощи Китая».