FT: Байден вскоре объявит о планах AUKUS по созданию гиперзвукового оружия

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Президент США Джо Байден вскоре сделает заявление относительно совместных планов США, Великобритании и Австралии по созданию гиперзвукового оружия. Об этом пишет газета Financial Times во вторник, 5 апреля.

В публикации отмечается, что глава государства может сделать заявление уже 5 апреля. Гиперзвуковое партнерство подразумевает расширение военных возможностей альянса AUKUS, в который входят эти три государства. По данным газеты, этот проект является ответом союзников «на наращивание военной мощи Китая».

5 апреля стало известно, что Америка в марте провела испытания гиперзвуковой ракеты втайне от России, чтобы не допустить роста напряженности в отношениях обеих стран. Испытание произошло во время подготовки президента США Джо Байдена к недавнему визиту в Европу.

До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что будущее российского моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах страны.