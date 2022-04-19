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Ясновидящая Кажетта назвала самые депрессивные знаки зодиака

Виктория Непомнищева

Общество
Ясновидящая Кажетта назвала самые депрессивные знаки зодиака
Фото: Pexels

Знак зодиака может влиять не только на характер человека, но и на его предрасположенность к психическим расстройствам, считают эксперты. Какие представители зодиакального круга наиболее подвержены депрессии, рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Водолей

Водолеи принимают близко к сердцу любые неприятности. Виной тому — восприимчивая психика. Повседневная рутина и «день сурка» приводят Водолея к стрессу: им как воздух нужны новые впечатления. Важно вовремя заметить симптомы депрессии, чтобы не довести до критического состояния. Лучшее средство от хандры для Водолеев — путешествия, прогулки или встречи с друзьями. Отдых на природе в приятной компании — именно то, что доктор прописал.

Близнецы

Близнецы живут эмоционально насыщенной жизнью. Если они счастливы, то могут прыгать от радости, а если настигла печаль — впадают в глубокое уныние. Невозможность высказаться о наболевшем или банальная скука часто провоцируют у этого знака депрессию. Скучать Близнецы совершенно не любят, поэтому всегда находят занятие по душе. Именно это спасает их от хандры и не дает погрузиться в депрессию с головой. Они отвлекаются от проблем, до последнего старясь «держаться на плаву». Если ситуация тяжелая, Близнецы поделятся переживаниями с близким другом — выговариваясь, они испытывают облегчение.

Скорпион

Казалось бы, что может сломить эту сильную натуру, однако Скорпионы уязвимы, если сталкиваются с равнодушием и отсутствием взаимности. Собрав свою волю в кулак, они держат удар, стараются не поддаться отчаянию и борются с подступающей депрессией. Благодаря сильному характеру Скорпионы восстанавливаются довольно быстро.

Рыбы

Представители этого знака больше других предрасположены к депрессии. Они чувствительны, проявляют заботу и внимание к окружающим. Однако часто критикуют себя и страдают от самоедства. Когда Рыбы сталкиваются с разочарованием, они уходят в мир иллюзий. Если жизнь никак не вписывается в рамки их представлений о ней, депрессия может стать глубокой. При этом Рыбы не склонны жаловаться — они не хотят причинять близким страдания. Чтобы справиться с депрессией, им нужно понять, что нельзя приносить себя в жертву другим. Поставив себя на первое место, они могут избавиться от иллюзий. Главное — не прятать голову в песок, делая вид, что проблем не существует.

Рак

Заботливые Раки прекрасно чувствуют настроение и отношение близких. Если им кажется, что их игнорируют, то они будут близки к депрессии. Им нужно постоянно видеть, что в них нуждаются и любят. Раки скорее предпочтут одиночество и станут отшельниками, чем будут делиться с кем-то переживаниями. Поэтому выйти из депрессии им сложно. Помочь могут друзья и близкие родственники, готовые поддержать в трудную минуту.

Дева

Представители этого земного знака, как правило, твердо стоят на ногах, уверены в себе и знают себе цену. Надломить их может внезапная трагедия или какой-то сокрушительный провал. Выйти из депрессии помогут близкие люди: ради них Девы снова поднимутся и упрямо пойдут дальше. Они уверены в том, что время излечит раны, а тот, кто не сдался без боя — не проиграл.

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