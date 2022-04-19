Лабораторный корпус центра медицинских инноваций построят в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

ул. Погодинская, д. 10, стр. 3 Карта всех событий

Лабораторный корпус центра медицинских инноваций и биоинжиниринга построят в столичном районе Хамовники. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы (Москомстройинвест).

В пресс-службе также уточнили, что градостроительно-земельная комиссия города уже одобрила всю необходимую документацию.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что на данный момент на земельном участке находится нежилое двухэтажное здание площадью 578 квадратных метров.

— Оно расположено в границах охранной зоны объекта культурного наследия — Погодинская изба — дом, в котором жил профессор Московского университета, историк, издатель, коллекционер Михаил Погодин. Среди его постоянных гостей были Михаил Лермонтов, Александр Островский, Иван Тургенев, Сергей Аксаков, Лев Толстой, Афанасий Фет и другие, — завила она.

В рамках строительства медкорпуса общей площадью три тысячи 550 квадратных метров исторический объект будет сохранен, передает сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

11 апреля Москомархитектура согласовала проект медицинского центра с помещениями для коммерции в столичном районе Северное Бутово.