Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правительство Японии изучает последствия от антироссийских санкций

Полина Долганова

В мире
Правительство Японии изучает последствия от антироссийских санкций
Фото: Unsplash

Японские власти планируют следить за последствиями для жизни японцев после введенных в отношении России санкционных мер. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

По его словам, правительство страны рассмотрит меры реагирования, которые помогут стабилизировать ситуацию после введения санкций.

— У нас существуют опасения относительно возможного влияния на жизнь граждан и бизнес не только на фоне мер, но в свете ситуации на Украине в целом, — цитирует министра RT.

Глава минфина Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета в понедельник, 18 апреля, заявил, что одна из главных целей его участия во встрече G20 — «проведение работы» с государствами, которые не ввели ограничения в отношении России.

Многие страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных и решительных действий.

Читайте также:
Япония Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте