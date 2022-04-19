Правительство Японии изучает последствия от антироссийских санкций

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Японские власти планируют следить за последствиями для жизни японцев после введенных в отношении России санкционных мер. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

По его словам, правительство страны рассмотрит меры реагирования, которые помогут стабилизировать ситуацию после введения санкций.

— У нас существуют опасения относительно возможного влияния на жизнь граждан и бизнес не только на фоне мер, но в свете ситуации на Украине в целом, — цитирует министра RT.

Глава минфина Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета в понедельник, 18 апреля, заявил, что одна из главных целей его участия во встрече G20 — «проведение работы» с государствами, которые не ввели ограничения в отношении России.

Многие страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных и решительных действий.