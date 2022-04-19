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Жителям столицы предложили выбрать мероприятия для фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о Москве»

Георгий Соланович

Город
Жителям столицы предложили выбрать мероприятия для фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о Москве»
Фото: freepik.com

Жители столицы на сайте проекта «Активный гражданин» могут выбрать мероприятия, которые войдут в программу фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о Москве». Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Выставка пройдет с 17 по 31 мая в «Доме на Брестской».

— В этом году на конкурс поступило свыше 1,5 тысячи работ от 239 профессиональных фотографов и любителей. Сейчас проходит экспертная оценка фотографий, во время которой учитываются оригинальность композиционного и цветового решений, нестандартная подача отснятого материала. Для объективности оценки при голосовании жюри не видит имя автора работы, — подчеркнул глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Так, в экспозиции представят работы, вошедшие в шорт-лист по результатам голосования жюри. Кроме того, для посетителей фотовыставки пройдут встречи с фотографами, авторские экскурсии и лекции.

Примечательно, что на мастер-классе по воздушной фотографии участников научат делать оригинальные кадры и искать объект для съемки. На голосовании можно будет выбрать одну из трех тем лекций: «Архитектурная фотография и ее особенности», «Фотография как инструмент исследования и познания» или «Визуальный контент для продвижения в социальных сетях», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в павильоне «Физика» на ВДНХ открылся интерактивный Музей городского хозяйства Москвы.

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